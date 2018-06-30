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Территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше текущей. Такое заявление сделал лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок в эфире канала "112 Украина", пишет РИА Новости.
Среди земель, на которые бы мог претендовать Киев, он назвал Зеленый Клин на российском Дальнем Востоке (в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику), Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и на Украине). При этом Тягнибок подчеркнул, что Украина уважает границы, которые были признаны после Второй мировой войны.
Также лидер "Свободы" обвиняет Россию в "краже" у Украины культурного наследия — песен Сечевых Стрельцов и множества других "украинских произведений".
"Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев", — цитирует агентство его слова.
Ранее Тягнибок обвинил Польшу в планировании захвата части Украины, а другой лидер националистов Украины, экс-глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, заявлял о намерениях захватить Кубань и Воронеж.
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