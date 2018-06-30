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Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования преступлений медиков

, ИА "Амител"
Бастрыкин поставил задачу организовать проведение собственными силами сложных экспертиз по медицинским документам

Фото: kuban24.tv

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать спецгруппу экспертов ведомства для помощи в расследованиях уголовных дел о преступлениях, которые связаны с врачебными ошибками.

ТАСС, ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко пишет, что это указание было дано на оперативном совещании по вопросу развития Криминалистического центра Следственного комитета.

"Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях", — говорится в сообщении ведомства.

При этом Бастрыкин поставил задачу организовать проведение собственными силами - отделами судебно-медицинских исследований — сложных экспертиз, в том числе по меддокументам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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