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Введение западными странами антироссийских санкций преподнесли урок, что не нужно полагаться на технологии и товары Запада, поскольку доступ к ним может быть закрыт в любое время. В связи с этим страна должна развивать свои ключевые отрасли экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью британскому Channel 4.
Глава МИД отметил, что страна не против снятия санкций. "Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство", — цитирует его слова РИА Новости.
Лавров отметил, что в последние годы Москва уяснила, что в данных сферах "на Запад полагаться нельзя". "Нельзя полагаться на западные технологии, ведь их работу могут приостановить в любой момент, нельзя полагаться на товары повседневного спроса для населения, поступающие с Запада, ведь их поставки всегда могут оборвать", — заявил министр, добавив, что Россия не будет выступать против снятия санкций и в случае такого решения снимет свои санкции, которые были приняты в ответ.
Отвечая на вопрос, рассчитывает ли РФ договориться с американским лидером Дональдом Трампом о снятии санкции, глава МИД РФ заявил, что Россия не поднимает "вопрос санкций, прося отменить их". Он подчеркнул, что данное решение должно быть принято теми, кто изначально наложил санкции. "Именно они должны решить для себя, чего они хотят — сохранения существующего положения дел или победы здравого смысла", — заключил министр.
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