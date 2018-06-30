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Выпускники школы № 22 в городе Серове Свердловской области получили грамоты с украинским флагом. Классная руководительница получила выговор за произошедшее, пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника управления образования Серовского городского округа Александра Колганова.
По его словам, педагог по халатности взяла из сети бланк, который подходит по разрешению, и не обратила внимания на символику Украины.
Ошибка была замечена во время вручения грамот детям. "По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала. Сейчас она все грамоты изъяла и выдала детям грамоты с символикой Российской Федерации", — добавил Колганов.
Напомним, в начале июля аналогичный случай произошел в приморском Уссурийске. Там учительница из-за невнимательности распечатала три грамоты в украинским гербом, ей вынесли дисциплинарное взыскание.
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