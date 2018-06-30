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Российское и китайское космическое оружие находится в разработке и может появиться "в ближайшем будущем". Такое заявление сделал глава Разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, пишет РИА Новости, ссылаясь на Defense One.
Он отметил, что РФ и КНР работают над возможность поражать спутники как с земли, так и из космоса. Генерал подчеркнул, что такие технологии создаются в данный момент.
По словам Эшли, соперничество будет лишь усиливаться. Он призвал обратить внимание на стратегию национальной обороны, в которой признается, что технологическое превосходство США со временем исчезнет.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Минобороны страны немедленно начать формирование Военно-космических сил. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала ,что Вашингтон "вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство".
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