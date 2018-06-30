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Россия никогда не обсуждала с администрацией американского главы Дональда Трампа вопрос выдачи экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Министр подчеркнул, что Сноуден должен самостоятельно принимать решение о своей дальнейшей судьбе.
"Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с новой американской администрацией", — цитирует агентство слова Лаврова. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин несколько лет затрагивал данную тему несколько лет назад. "Когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден", — заявил глава МИД ,добавив, что Россия уважает права экс-сотрудника АНБ и не может выдворить его из страны против его воли. Лавров также добавил, что Сноуден попал в РФ без паспорта гражданина США, так как он был аннулирован во время перелета бывшего агент из Гонконга.
Также Лавров добавил, что его удивляет интерес к этому вопросу в связи с саммитом. "Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы", — заключил министр.
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