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Налоговая служба опровергла слухи о "тотальном контроле" банковских счетов

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что с 1 июля налоговая служба сможет отслеживать денежные переводы с карты на карту

Фото: pronedra.ru

Федеральная налоговая служба не будет тотально контролировать банковские счета россиян и начислять налоги на средства, поступившие на карты. Граждане, получающие доходы, с которых не уплачивается налог, должны сами их декларировать и платить НДФЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы контрольного управления ФНС Константина Новоселова.

Новоселов прокомментировал информацию о том, что с 1 июля налоговая служба сможет отслеживать денежные переводы граждан с карты на карту, запрашивать у граждан сведения о том, почему и с какой целью был сделан перевод.

"Право запрашивать информацию о движении средств по счетам физлиц, в том числе о карточных переводах, у нас есть давно — еще с 1 июля 2014 года. Однако такой запрос может быть сделан, только если в отношении этого физлица проводится налоговая проверка и при наличии согласия вышестоящего налогового органа. Например, если у нас есть информация, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью и получает доход. Или если этот факт выявился в ходе проверки компании или ее контрагентов", — пояснил Новоселов.

"В основном это касается получения доходов в крупных размерах, ситуаций с незаконным обналичиванием денежных средств, схем уклонения от уплаты налогов и прочих", — уточнил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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