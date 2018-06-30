Путин и его администрация перешли на карты "Мир"

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники его администрации перешли на карты с платежной системой "Мир", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Мы уже два месяца как перешли", — сказал Песков.
Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 года.
Оператором платежной системы "Мир" ;выступает АО "НСПК". В данной платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт.
Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года, из-за которых 21 марта 2014-го две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП Банка.
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