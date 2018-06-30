Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил органам исполнительной власти рассмотреть возможность о выделении денег на частичную компенсацию затрат на путевку в РФ для иностранцев.
Распоряжения опубликованы на сайте правительства. Так, одно из решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предполагает "стимулирование въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки".
Документ предполагает проработку возможности финансового обеспечения работ по созданию российских промышленных центров за пределами страны.
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