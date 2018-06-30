Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57

Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен, сообщает РИА Новости.
Криворучко отметил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ (ГОЗ), в том числе по созданию Су-57.
"Предприятие прекрасно справляется с работой", — заявил замминистра, добавив, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.
"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", — сказал он.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
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