Плата за дождь появилась в России

В Пермском крае жители Кунгура рассказали о том, что в квитанциях за коммунальные услуги появилась новая строка — "ОДН за сточные воды", которая подразумевает сбор по 7 рублей в месяц за воду, которая бежит с крыш по водостокам, пишет URA.RU.
Местные жители не понимают, почему должны платить за воду, которая падает с неба и уходит в землю. По словам коммунальщиков, такой сбор законен. Начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал" Роза Сулейманова ссылается на приказ Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года. Документ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему.
"Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы", — пояснила Сулейманова, слова которой приводит местное издание "Искра".
Она также отметила, что теперь "плата за дождь" в городе будет взиматься круглый год — и зимой и летом.
Стоит отметить, что такие случаи пока еще не носят в стране массовый характер. Однако сбор денег за дождь и снег коммунальщики начинают не в первый раз. В начале 2017 года работники ЖКХ Еврейской автономной области включили в квитанцию строку "выпадение осадков от дождей и таяния снега". Директор биробиджанского "Водоканала" Андрей Пивенко заявил, что сбор платы за снег и дождь — вынужденная мера, призванная избежать кризиса и банкротства.
Комментарии
Джанни Родари - круче Нострадамуса))
Ждём налога на воздух...
а если по этой строке не платить - дождь отключат? Или как?
"По словам коммунальщиков, такой сбор законен" - начальник уже и закон под себя принял!
Пока будем терпеть и платить за все "хотелки", так и будет твориться произвол!
По сути - навязывание платной услуги!
а если по этой строке не платить - дождь отключат?
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Придут судебные приставы и отнимут имущество.
Такая власть не имеет право на существование
Пора валить... (а кого? или куда? каждый решит сам).
На всякий случай перечитываю Чиполлино... ))