В КНДР борются против антисоциалистического вида и поведения женщин, пишут "Известия" со ссылкой на UPI.
Как отмечается, накануне саммита КНДР и США на высшем уровне северокорейские власти приказали укреплять социалистическую идеологию во внешнем виде и поведении женщин.
В результате был составлен перечень правил для жительниц КНДР. В список антисоциалистических вещей попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке. При обнаружении запрещенных вещей полицейские уполномочены изъять их, нарушителям грозит штраф.
"Основное послание состояло в том, чтобы затянуть "социалистический ремень" и противостоять идеологии империализма", — сообщает источник UPI.
Решили бороться в КНДР и с негативным влиянием зарубежных танцев, многие из которых объявлены эротическими и непристойными. Антисоциалистическими назвали также просмотр фильмов и телевизионных шоу, прослушивание музыки, созданных в Южной Корее.
Комментарии