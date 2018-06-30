Суббота, 30 Июнь, 13:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,76
€ 72,99
400638
20°
Обь
469см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Дело за клубничку завели на уже бывшего полпреда хабаровского губернатора

, ИА "Амител"
Оказалось, что за день до инцидента полпред вдруг сам решил уволиться, однако в документах подправить это задним числом забыли

Фото: hab.kp.ru

Скандальный заезд экс-чиновника из Хабаровского края на пикапе по клубничному полю привел к возбуждению уголовного дела. Атаману, полпреду и предпринимателю Константину Белинскому, а также, по всей видимости, и его жене, грозит лишение свободы на срок до двух лет. На фоне скандала местное отделение партии "Единая Россия" приостановило членство мужчины. Хабаровские чиновники от Белинского открестились уже давно, заявив, что он уволился аккурат за день до инцидента, пишет "Газета.RU".

Резонансная попытка теперь уже экс-чиновника из Хабаровского края Константина Белинского за рулем пикапа Ford уничтожить клубничное хозяйство местного фермераполучила свое продолжение. По факту произошедшего отделом дознания ОМВД по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба". Минимальное наказание за такое деяние — штраф до 40 тыс. руб., а максимальное — лишение свободы на срок до двух лет.

"В ходе процессуальной проверки установлено, что 16 июня на земельном участке в районе в селе Краснореченское, используемом для выращивания клубники, жители Хабаровского района, двигаясь на автомобиле марки Ford, повредили имущество руководителя "Крестьянского фермерского хозяйства". Так, уничтожены и повреждены кусты клубники, а также приведена в негодность поливочная система", — говорится в сообщении местной прокуратуры, на контроле которой находится расследование уголовного дела.

Ущерб собственнику имущества составил свыше 320 тыс. руб.

Судя по тексту сообщения, ответственность за произошедшее придется, скорее всего, нести не только экс-полпреду губернатора Хабаровского края Белинскому, но и его супруге.

Как рассказывала владелица клубничного хозяйства Ирина Коровина сначала в своем Facebook, а потом и в интервью СМИ, сначала "протестировать" эффективность уничтожения клубничного урожая при помощи автомобиля приезжала именно супруга экс-чиновника.

И только после того, как она поняла, что давить ягоды таким способом не очень удобно — остается слишком много неповрежденных рядов — на поле на пикапе Ford приехал сам Белинский, который веревкой привязал к автомобилю большую покрышку.

Между тем местное отделение "Единая Россия" приостановило членство Константина Белинского после того, как его скандальная выходка привела к возбуждения уголовного дела. Пока Белинский находится в статусе подозреваемого и не докажет своей непричастности к произошедшему, вернуться в лоно партии он не сможет.

Напомним, что 18 июня жительница Хабаровского края Ирина Коровина публично пожаловалась на то, что ее клубничную ферму разгромил чиновник, который заехал на арендуемый женщиной гектар земли на внедорожнике с привязанным колесом от трактора и погубил большую часть урожая. Водителем-вандалом, по словам фермера, оказался никто иной, как ее сосед Константин Белинский, который, как ей было известно, имел статус уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, мужчина известен в регионе как видный бизнесмен, а также казачий атаман станицы Амурско-Уссурийская.

У него предпринимательница и арендовала землю за 100 тыс. руб. согласно заключенному между сторонами договору. Но как только бизнес пошел в гору, чиновник потребовал платить ему уже 2 млн руб. за сезон. После этого между сторонами возник затяжной конфликт, приведший к печальным последствиям.

Скандал произошел еще 16 июня: работники фермы сумели снять происходящие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как большой автомобиль под управлением мужчины в красной майке давит ягоды. Потом демонстрируется результат.

"С Белинским у нас непростые отношения, идут суды, в которых он проигрывает, и таким образом решил отомстить, объявив нас захватчиками участка, а существующий договор аренды — подделкой, вымогая миллионы, и не имея основания, тогда решил уничтожить весь урожай. Я не смогу описать всех трудностей ведения фермерского хозяйства, что такое, когда у тебя нет выходных, тебе никто не платит за это зарплату. Я могу сказать, что это настоящая армия, а фермеры — это солдаты. Здесь закаляется сталь через ежедневные трудности и стресс, иногда кажется вообще ничего не получается, стабильности нет вообще. При этом огромная нагрузка и ответственность перед государством не оплошать, несколько кредитных обязательств, которые душат, и я должна государству произвести продукт за полученный грант. И главная цель любого фермера — собрать урожай, ведь работа длится уже три года. Этот год должен был дать показательный урожай. Но он подорван, как и мое желание", — писала Коровина

По словам Коровиной, на арендованном гектаре росло около 40 тыс. кустов клубники. Выходка автомобилиста привела к гибели 20-30% урожая.

Примечательно, что сразу после инцидента в краевом правительстве заявили, что никакого Белинского они не знают и в документах он у них нигде не значится. Однако после того, как скандал вышел на федеральный уровень, в пресс-службе краевого правительства сообщили, что уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский по собственному желанию уволился буквально за день до скандала на клубничной ферме.

Согласно ответу, Белинский занимал должного ведущего инспектора отдела общественного взаимодействия аппарата губернатора и правительства Хабаровского края — уполномоченного представителя губернатора в городском округе Комсомольск-на-Амуре с 15 сентября 2017 года. А 15 июня 2018 он уволился по собственному желанию.

При этом согласно сохранившейся в кэше Google информации, 17 июня имя Белинского в списке полпредов все еще фигурировало.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

30.06.2018 12:12
гость

Его лечить надо, у него с головой не в порядке. Как он работал полпредом губернатора? Может для чиновников надо вводить медосвидетельствование?

0  0
30.06.2018 12:38
- гость -

Вот такие люди у власти! А самое главное - кто их изберает? Мы же и даем им власть, так почему позволяем к себе так относиться! В Америке, фермер пристрелил бы его и был бы прав!

0  0
30.06.2018 13:05
- гость -

2 года за порчу имущества? Вы там совсем охренели? Вымогательство, угрозы, УМЫШЛЕННАЯ порча ГРУППОЙ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ! Какие 2 года???

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:26
Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом 0
12:38
Пентагон предупредил об угрозе космической войны с Россией и Китаем 0
12:04
Дело за клубничку завели на уже бывшего полпреда хабаровского губернатора 3
11:46
Штрафы для женщин появились в КНДР за антисоциалистическое поведение 0
11:05
Плата за дождь появилась в России 17
10:37
Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57 0
10:08
Родители барнаульских учеников записали клип к их школьному выпускному 2
09:20
Медведев предложил компенсировать часть трат иностранных туристов 12
09:01
Водитель в Барнауле снес столб со знаком "Дети" 5
08:51
Путин и его администрация перешли на карты "Мир" 0
08:32
Налоговая служба опровергла слухи о "тотальном контроле" банковских счетов 0
08:02
Железный Майк: смотрим подборку всех нокаутов легендарного Тайсона 2
07:47
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 30 июня и 1 июля 0
07:25
Почему подорожает газ и сколько придется платить за "голубое топливо" 1
07:03
Квартиру с дубовым паркетом и джакузи продают в Барнауле за 7,5 млн рублей 0
06:44
Фотографии милейших животных, спасающихся от жары 0
06:23
Буря, жара и угроза пожаров: штормовые выходные стартовали на Алтае 0
06:01
Движение трамваев и автобусов изменят в Барнауле из-за ремонта на рельсах 0
05:04
Лавров: Россия не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена 0
04:08
Пентагон увидел "космическую угрозу" со стороны России 0
03:06
Выпускники школы на Урале получили грамоты с украинским флагом 0
02:04
Лавров рассказал, чему Россию научили санкции 0
01:02
Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования преступлений медиков 0
00:01
Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши 0
23:56
Около сотни человек эвакуировали из-за пожара в кафе Burger King в Москве 0
23:43
Минтранс оценил идею создания высокоскоростных магистралей в Грозный 0
23:21
Крымчане рассказали, в какой стране им лучше живется 0
22:57
Песков: Путину и Трампу предстоит сложный разговор по непростым вопросам 0
22:39
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал первый снимок с сыном 0
22:19
Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве перенесли в Гостиный двор 0
21:59
График не позволит Путину лично посетить матч Россия - Испания 0
21:39
США пообещали не вводить санкции против "Северного потока - 2" 0
21:22
Шнуров записал песню к финалу чемпионата мира по футболу 0
20:53
Эксперты сообщили о новом виде мошенничества в WhatsApp 0
20:36
СМИ сообщили о желании Трампа вывести США из ВТО 0
20:14
Россия вводит ограничения в отношении мемориальных проектов Литвы 0
19:51
Моряки из РФ нашли советскую подлодку времен Великой Отечественной войны 0
19:21
Памятник Пушкину презентовали бийчанам 29 июня 0
19:08
Коротко о главном: климатические аномалии, выборы и барнаульские невесты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 июня
18:56
В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ-2018 3
18:39
Гадюку поймали возле одного из ТЦ в Барнауле 1
18:18
ВМФ России принял на вооружение ракету "Булава" 1
17:49
Саммит ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение NH17 10
17:32
Вспышка кори в Новосибирской области: в больницы попали 11 человек 0
17:22
Житель Алтайского края убил своего отца и бросил его тело в лесу у дороги 4
17:14
Впервые в России: технологический туризм будут развивать в Алтайском крае 6
17:01
Стоп-кадр. Ураган в Барнауле готов выступить на бис 7
16:49
Названа сотня лучших песен XXI века 0
16:34
Барнаулец выслал порноснимки экс-подруги ее родне и получил реальный срок 10
16:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.