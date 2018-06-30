Пентагон предупредил об угрозе космической войны с Россией и Китаем

Россия и Китай занимаются разработкой космического оружия, которая завершится уже в ближайшем будущем. С таким заявлением выступил глава разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли, пишет RT.
По словам генерал-лейтенанта, российские и китайские вооруженные силы работают над тем, чтобы иметь возможность поражать спутники и с земли, и из космоса.
"Обратите внимание на стратегию национальной обороны. Там признается, что наше технологическое превосходство постепенно исчезает", — слова Эшли.
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