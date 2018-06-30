Известный английский футбольный тренер Гарри Реднапп оценил уровень сборной России по футболу, пишет "Спорт-Экспресс"
"Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то между премьер-лигой и чемпионшипом", — сообщил Реднапп.
Он сравнил команду России с клубом Английский премьер-лиги (АПЛ) "Уотфорд", который занял 14 место в лиге по итогам сезона. Но добавил, что Россия "точно лучше "Уотфорда".
Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").
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