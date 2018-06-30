Повышение пенсионного возраста не окажет существенного влияния на срок жизни россиян после окончания трудовой деятельности, передает ТАСС со ссылкой на Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), который провел исследования продолжительности жизни среднестатистического россиянина к 2030 году.
Эксперты заявили, что мнение о том, что постепенное повышение возраста выхода на пенсию в стране приведет к сокращению срока жизни людей на пенсии, является ошибочным.
По прогнозам исследователей, к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян превысит 80 лет: у мужчин — 75,8 лет, а у женщин — 83,7 лет,
Специалисты также прокомментировали информацию о высокой смертности в России. По их данным, показатель остается тревожным за счет гибели молодых людей. Главными причинами высокого показателя смертности мужчин в трудоспособном возрасте назвали травматизм, пьянство и смертность на дорогах.
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