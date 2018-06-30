По данным Министерства труда и социальной защиты Алтайского края на 29 июня, получателями ежемесячной выплаты на первого ребенка являются 1672 семьи. Из федерального бюджета им перечислено около 61 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте региона.
С 1 января 2018 года дополнительную денежную выплату родители первенцев получают по инициативе президента России Владимира Путина на основании Федерального закона от 28.12.2017 №418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, постоянно живущие на территории РФ, в которых: первый ребенок появился после 1 января 2018 года; ребенок и мама — граждане России; размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения и составляет 15 003 рубля.
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