Пенсионер связал футбольные сувениры и раздал иностранным болельщикам

73-летний Юрий Белов связал к чемпионату мира по футболу несколько десятков сувениров для российских и иностранных болельщиков, которые впоследствии раздарил в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
Пенсионер изготовил жилеты, береты и фигуры футболистов с символикой мундиаля.
Подготовка к спортивному событию заняла у мужчины порядка шести месяцев, и несмотря на финансовые трудности ему удалось приехать в Москву и раздарить сувениры.
Болельщики, получившие в подарок ручные изделия, благодарили пенсионера.
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А почему не продал?