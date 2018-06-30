Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что какие-то злоумышленники залезли в его Twitter и напакостили, написав сообщение, которое связало неудачу немецкой сборной на чемпионате мира по футболу и преступления нацистов во времена мировой войны, пишет URA.RU.
"Кто-то опять мне в Твиттере наляпал… Теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией", — высказался Королев в Twitter.
Пользователи соцсетей такое объяснение восприняли негативно: "За базар отвечать надо", "Все равно не отмажется теперь, по всему интернету разлетелось", "Я не могу понять, как такие люди могут занимать такие должности. Ваше поведение схоже с поведением школьника".
Ранее Twitter губернатора пополнился записью, на которую быстро обратили внимание в Сети. "На этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им", — написал Королев. Также было отмечено, что история и время "вмешались", не дав немецким футболистам показать сильную игру в России.
После Королев удалил резонансное сообщение, но несмотря на это заметка уже стала популярной. На это обратили внимание и подписчики главы Липецкой области: "Зачем твит потер? Интернет все помнит", "Зря удалил свой твит, он уже по всему Рунету гуляет. Готовь чемоданы", "А что ж вы твит потерли про сборную Германии? Или стыдно стало за свои слова".
Напомним, сборная Германии по футболу потерпела неожиданное поражение от команды Южной Кореи — этот матч стал последним для немецких футболистов на ЧМ-2018. Футболисты поблагодарили Россию за гостеприимство и отметили, что "заслужили свой вылет с чемпионата".
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"Василь Иваныч, они тебе еще в штаны навалили"