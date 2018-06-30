Покупатели устроили драку из-за акции в "Ашане"

В подмосковном гипермаркете "Ашан" любители промоакций устроили давку из-за выдачи стаканов, футболок и мячей от компании Coca-Cola, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
По информации очевидцев, акция подходила к концу и число призов было лимитировано. Именно поэтому было сокращено число центров выдачи наград. На всю Москву и Подмосковье осталось два центра, где были все виды подарков. Одним из центров как раз и стал "Ашан Марфино".
За полчаса до старта выдачи призов у входа в гипермаркет образовалась очередь. Из-за этого начались толкотня и драки.
Отмечается, что самые хитрые из участников после обмена баллов на призы продавали выигранную продукцию. Так, например, мяч можно было купить за 500 рублей.
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