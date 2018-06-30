Пассажирский автобус застрял в огромной луже в Барнауле

В Барнауле на улице Попова перед Павловским трактом в огромной луже заглох автобус №60, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как сообщают очевидцы, вода залилась в салон. "Пассажиров немного, водитель пытается спасти городской транспорт", — рассказал один из членов сообщества.
Также отмечается, что в другом автобусе дождь лил прям в салон, но "пассажиры пересели на другую сторону и ехали, будто ничего не случилось".
Напомним, как сообщалось ранее, перевозчики попросили врио губернатор Алтайского края Виктора Томенко поднять цены на проезд в Барнауле сразу на 50% — до 30 рублей за поездку.
По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года и содержание общественного транспорта уже не укладывается в действующий тариф.
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