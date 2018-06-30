Экс-глава РАО "ЕЭС России", глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Газете.Ru" рассказал, зачем нужна соцнорма потребления электроэнергии, плохо ли, что "Газпрому" принадлежат генерирующие активы, и может ли потребитель стать независимым.
30 июня исполняется 10 лет, как РАО "ЕЭС России" прекратило свое существование. Это была одна из самых критикуемых реформ в российской истории.
Чубайс припомнил рейтинг, в котором сопоставлялись цены на электроэнергию в странах мира. "Россия оказалась в топ-3 стран с самой дешевой электроэнергией. И это факт — цена на электроэнергию в России сегодня занижена — и для промышленных потребителей, и для населения. Но к этому нужно осторожно относиться и действовать дальше осторожно", — подчеркнул он.
"А можно вообще перестать повышать тарифы?" — задали вопрос Чубайсу. "А можно не повышать цены на хлеб?" — парировал он и вспомнил историю про хлеб.
"Ровно это делал Горячев Юрий Фролович, бывший губернатор Ульяновской области, член ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Он так "поддерживал" трудящихся. И доподдерживался до того, что селяне взбунтовались: продать не могли по такой цене. Юрий Фролович начал дотировать, неизбежно, из областного бюджета, который и так дырявый. Перестал платить за электроэнергию, перестал платить за тепло, перекорежил всю экономику и развалил область до такого состояния, из которого ее после него выводили Владимир Шаманов, вслед за ним Сергей Морозов. И только сейчас, наконец, область встает на ноги", — рассказа Чубайс.
"Знаете, такой был анекдот: "Можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране? Ответ: можно, только выберите ту, которую не жалко", — добавил он.
После Чубайс подвел все вышесказанное к неутешительному выводу: "То же самое с ценой на электроэнергию. Можно не повышать тарифы. Если вы хотите разрушить этот сектор, добиться задержек зарплаты у энергетиков, как это было в 1998-м году. Только задайте себе вопрос: а нужно или нет?"
Комментарии
хапать меньше надо.
Законотворцы напишут когданибудь закон обязывающий часть прибыли вкладывать в обновление средств производства??
закон нужен был еще 25 лет назад...
конечно важнее помогать олигархам под санкциями, иностранным болельщикам....
Да уж