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Ливень затопил квартиры в доме, с которого неделю назад ураган снес крышу

, ИА "Амител"
Сегодняшний ливень показал работу управляющей компании, пишут барнаульцы

23 июня в Барнауле прошел ураган, одним из результатов которого стало отсутствие части крыши на многоквартирном доме, расположенным по адресу: ул. Гоголя, 60. Прошла неделя и ливень, который прошел в краевой столице 30 июня, подвел итог проделанной работе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Первый дождь — и верхние этажи поплывут. Кто ответственный за кровлю в домах?" — спрашивала еще неделю назад одна из местных жительниц.

"Сегодняшний ливень показал работу управляющей компании — крышу никто не чинил", — рассказывают в сообществе.

В итоге жители, живущие на пятом этаже, сегодня были заняты вычерпыванием воды из своих квартир.

"В нескольких квартирах на пятом этаже мокрые стены, мокрый потолок, ЖЭУ нет дела до ремонта крыши", — написал мужчина, снявший на видео свой "отдых" в субботний день в квартире.

Напомним, что в результате разгула стихии без света в краевой столице некоторое время оставались 85 тысяч человек, а в некоторых городских поселках свет появился лишь спустя несколько дней. Часть города в течение суток была отключена от водоснабжения. В воскресенье, 24 июня, в Центральном районе города, который больше всего пострадал от урагана, ввели режим ЧС.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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