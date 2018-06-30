23 июня в Барнауле прошел ураган, одним из результатов которого стало отсутствие части крыши на многоквартирном доме, расположенным по адресу: ул. Гоголя, 60. Прошла неделя и ливень, который прошел в краевой столице 30 июня, подвел итог проделанной работе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Первый дождь — и верхние этажи поплывут. Кто ответственный за кровлю в домах?" — спрашивала еще неделю назад одна из местных жительниц.
"Сегодняшний ливень показал работу управляющей компании — крышу никто не чинил", — рассказывают в сообществе.
В итоге жители, живущие на пятом этаже, сегодня были заняты вычерпыванием воды из своих квартир.
"В нескольких квартирах на пятом этаже мокрые стены, мокрый потолок, ЖЭУ нет дела до ремонта крыши", — написал мужчина, снявший на видео свой "отдых" в субботний день в квартире.
Напомним, что в результате разгула стихии без света в краевой столице некоторое время оставались 85 тысяч человек, а в некоторых городских поселках свет появился лишь спустя несколько дней. Часть города в течение суток была отключена от водоснабжения. В воскресенье, 24 июня, в Центральном районе города, который больше всего пострадал от урагана, ввели режим ЧС.
Комментарии