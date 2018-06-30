Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", — говорится в указе президента.
Согласно документу, Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию национального плана противодействия коррупции.
Путин также поручил президиуму Совета при президенте по противодействию коррупции создать рабочую группа, которая будет мониторить ход реализации национального плана.
Сам документ предусматривает ряд поручений по борьбе с коррупцией различным ведомствам и должностным лицам.
Ранее Владимир Путин включил в состав Совета по противодействию коррупции главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
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