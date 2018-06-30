Суббота, 30 Июнь, 18:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,76
€ 72,99
400141
85°
Обь
469см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

, ИА "Амител"

Фото: t-i.ru

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", — говорится в указе президента.

Согласно документу, Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию национального плана противодействия коррупции.

Путин также поручил президиуму Совета при президенте по противодействию коррупции создать рабочую группа, которая будет мониторить ход реализации национального плана.

Сам документ предусматривает ряд поручений по борьбе с коррупцией различным ведомствам и должностным лицам.

Ранее Владимир Путин включил в состав Совета по противодействию коррупции главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
17:29
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции 0
17:03
Ливень затопил квартиры в доме, с которого неделю назад ураган снес крышу 0
16:37
Чубайс: прекращение роста тарифов на электроэнергию приведет к разрушению 2
16:06
Пассажирский автобус застрял в огромной луже в Барнауле 0
15:30
Покупатели устроили драку из-за акции в "Ашане" 2
15:14
Липецкий губернатор открестился от скандального сообщения про немцев на ЧМ 1
14:42
Пенсионер связал футбольные сувениры и раздал иностранным болельщикам 1
14:03
Более 1600 алтайских семей получили выплаты за рождение первого ребенка 0
13:44
Эксперты: новый пенсионный возраст не повлияет на продолжительность жизни 4
13:26
Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом 4
12:38
Пентагон предупредил об угрозе космической войны с Россией и Китаем 0
12:04
Дело за клубничку завели на уже бывшего полпреда хабаровского губернатора 7
11:46
Штрафы для женщин появились в КНДР за антисоциалистическое поведение 3
11:05
Плата за дождь появилась в России 24
10:37
Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57 3
10:08
Родители барнаульских учеников записали клип к их школьному выпускному 9
09:20
Медведев предложил компенсировать часть трат иностранных туристов 21
09:01
Водитель в Барнауле снес столб со знаком "Дети" 5
08:51
Путин и его администрация перешли на карты "Мир" 0
08:32
Налоговая служба опровергла слухи о "тотальном контроле" банковских счетов 0
08:02
Железный Майк: смотрим подборку всех нокаутов легендарного Тайсона 2
07:47
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 30 июня и 1 июля 0
07:25
Почему подорожает газ и сколько придется платить за "голубое топливо" 2
07:03
Квартиру с дубовым паркетом и джакузи продают в Барнауле за 7,5 млн рублей 1
06:44
Фотографии милейших животных, спасающихся от жары 0
06:23
Буря, жара и угроза пожаров: штормовые выходные стартовали на Алтае 0
06:01
Движение трамваев и автобусов изменят в Барнауле из-за ремонта на рельсах 0
05:04
Лавров: Россия не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена 0
04:08
Пентагон увидел "космическую угрозу" со стороны России 0
03:06
Выпускники школы на Урале получили грамоты с украинским флагом 1
02:04
Лавров рассказал, чему Россию научили санкции 0
01:02
Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования преступлений медиков 0
00:01
Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши 1
23:56
Около сотни человек эвакуировали из-за пожара в кафе Burger King в Москве 0
23:43
Минтранс оценил идею создания высокоскоростных магистралей в Грозный 0
23:21
Крымчане рассказали, в какой стране им лучше живется 0
22:57
Песков: Путину и Трампу предстоит сложный разговор по непростым вопросам 0
22:39
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал первый снимок с сыном 0
22:19
Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве перенесли в Гостиный двор 0
21:59
График не позволит Путину лично посетить матч Россия - Испания 0
21:39
США пообещали не вводить санкции против "Северного потока - 2" 0
21:22
Шнуров записал песню к финалу чемпионата мира по футболу 0
20:53
Эксперты сообщили о новом виде мошенничества в WhatsApp 0
20:36
СМИ сообщили о желании Трампа вывести США из ВТО 0
20:14
Россия вводит ограничения в отношении мемориальных проектов Литвы 0
19:51
Моряки из РФ нашли советскую подлодку времен Великой Отечественной войны 0
19:21
Памятник Пушкину презентовали бийчанам 29 июня 0
19:08
Коротко о главном: климатические аномалии, выборы и барнаульские невесты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 июня
18:56
В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ-2018 3
18:39
Гадюку поймали возле одного из ТЦ в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.