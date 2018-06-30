Сборная России по футболу записала видеообращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.
Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании. Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше! Играй за нас! За всех! За каждого! ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ИспанияРоссия #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого
Защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский и Денис Черышев поблагодарили россиян за поддержку в матчах группового этапа ЧМ-2018 и призвали поболеть в матче за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.
"Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней еще больше!" — написала пресс-служба сборной России по футболу в Instagram.
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