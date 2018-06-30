Пьяного экс-полицейского, протаранившего людей, решили не арестовывать

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в толпу в городе Полевской Свердловской области, сообщают "Известия" со ссылкой на официального представителя СУСК по региону.
Инцидент произошел 26 июня. По данным очевидцев, мужчина не справился с управлением и протаранил толпу людей, стоявших возле магазина. Пострадавшая компания пыталась вытащить водителя из машины, но от расправы его спасла полиция.
По данным правоохранительных органов, с травмами в больницу были доставлены женщины 23 и 26 лет, еще две женщины и мужчина успели отскочить от внедорожника и менее пострадали.
По словам свидетелей ДТП, людей спасло то, что возле магазина дорога разбита, в ямах. Из-за этого скорость машины снизилась, иначе бы последствия были серьезнее.
В полиции уточнили, что водитель находился за рулем пьяным и перепутал педали газа и тормоза. Примечательно, что бывший полицейский ранее уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.
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