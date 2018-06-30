Политологи объяснили колебания рейтингов власти

После объявления правительства о повышении пенсионного возраста рейтинги одобрения президента Владимира Путина и правительства резко снизились — это зафиксировали ВЦИОМ и фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Политологи рассказали, какую роль в этом сыграли оппозиционеры и страхи россиян, пишет URA.RU.

На снижение рейтингов власти повлияли несколько основных факторов, отмечает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Первая причина — негативная реакция на планируемые изменения в пенсионном законодательстве, которые населению кажутся делом решенным.

"Для общественной дискуссии надо подготовить хотя бы какой-то законопроект и уже от него плясать. Но у нас всегда первоначальная реакция на любые изменения, на любые реформы негативная, потому что люди боятся, что будет хуже", — пояснил Смирнов.

Еще более значительное влияние на изменения в рейтинге одобрения власти мог оказать и скачок цен на бензин.

"Реформа — это какое-то неопределенное будущее, а цены на бензин — это то, что сегодня "в кармане", — добавил Смирнов.

При этом, как отмечает политолог, снижение рейтингов не нужно считать чем-то драматичным — хотя рейтинг власти и падает, но у оппозиции он при этом не поднимается. "Поэтому здесь нельзя говорить о том, что вот падает рейтинг партий каких-то либо правительства. Надо говорить о том, что население обеспокоено", — уверен эксперт.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев уверен, что именно оппозиционеры и всяческие популисты пытаются "мутить воду" вокруг пенсионной реформы в стране, "разжигая" негативные настроения россиян.

"В этой волне вылезли так называемые оппозиционеры записные, которые в своих программах... я имею в виду Навального, Гудкова и так далее... сами выступали за повышение пенсионного возраста еще недавно, а сейчас критикуют правительство — просто подонки и циники", — отметил Матвейчев.

По словам эксперта, не отстают от них и "украинские друзья" — порядка 20% трафика с контентом про пенсии генерируется с Украины. Однако будущие общественные слушания по реформе, которые продлятся не один месяц, поставят все на свои места.

"Люди поймут, кто им враг, а кто друг", — заключил профессор Матвейчев.