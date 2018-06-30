"Водоканал" в Кунгуре проверят после введения "платы за дождь"

В Пермском крае инспекция государственного жилищного надзора проверит "Водоканал" Кунгура после появления информации о том, что компания взимает с потребителей плату за дождевую воду, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника заместителя председателя правительства региона Андрея Красникова.
Как заявил Красников, дождевая вода никогда не входила в общедомовые нужды (ОДН).
В связи с этим в организацию с проверкой придет инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края.
"Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и что он делает в сфере ЖКХ", — заявил Красников.
Ранее стало известно, что в квитанциях за коммунальные услуги в Кунгуре появилась новая строка — "ОДН за сточные воды". За воду, которая бежит с крыш по водостокам, жильцам дома предложили платить по семь рублей в месяц. Это вызвало возмущение россиян, которые, обсуждая данную инициативу, ждут введения налога на воздух.
Как передает ТАСС, один из сотрудник кунгурского "Водоканала" уже уволен.
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