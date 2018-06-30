В Барнауле появился "мост" через речку Пивоварка, найти который можно, если прогуляться по улице Новороссийская, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"В русло положили трубу, засыпали. И вроде бы все хорошо, до первого дождя. Для тех, кто ездит на работу на трамвае или на автобусе, другой дороги нет, кроме этой", — рассказал местный житель, отмечая, что через мост придется пройти в любом случае.
Также отмечается, что вокруг проживает много детей разных возрастов.
"Наверное ничего наша администрация не будет делать, как обычно, до несчастного случая. И еще, через речку проходит труба, водяная магистраль... или как она называется... на фото видно слева", — добавил местный житель.
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