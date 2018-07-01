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Грозы и аномальная жара продолжат властвовать в Алтайском крае 1 июля

, ИА "Амител"
Порывы ветра в этот день будут достигать 20 метров в секунду

Фото: Евгений Козлов/vk.com/barneos22

Июль придет в Алтайский край под знаком зноя и гроз – в воскресенье в регионе вероятен град и сильный ветер.

"В отдельных районах дожди, грозы, возможен град", — сообщает региональный Гидрометцентр.

В крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности. Дневные температуры 1 июля составят +26...+31 градус.

Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

В Барнауле в первой половине дня дождь, гроза, возможен град. За окном в краевой столице будет +26...+28 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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