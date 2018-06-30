Депутат Госдумы пообещал разобраться с "платой за дождь" в Кунгуре

Зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, комментируя "плату за дождь" в кунгурском "Водоканале", заявил НСН, что не сталкивался с взиманием платы за "ОДН за сточные воды".

Качкаев пояснил, что взимать с жителей многоквартирных домов плату за "ОДН за сточные воды" коммунальщики могут только в том случае, если во дворе или подвале установлены ливневые трапы в общегородскую канализацию, а двор находится в собственности у жильцов.

Депутат признался, что впервые столкнулся с тем, что коммунальщики внесли строку "ОДН за сточные воды" в платежный документ.

"Ситуация интересна, ни разу не сталкивался. Это первый случай, когда за дождевые стоки пытаются взимать плату. Кунгур вообще частенько мелькает в новостях про ЖКХ. Некоторое время назад в городе был отмечен самый большой рост тарифов на коммунальные услуги, также были выявлены случаи обмана с программой расселения аварийных домов", — заявил Качкаев.

Он также пояснил, что региональная тарифная комиссия не может установить тариф без одобрения правительства Пермского края.

По его словам, "Водоканал" был обязан подать обоснование своих тарифов, объем воды, канализование, амортизацию оборудования и другие затраты. Тем более, что предприятие "Водоканал" в Кунгуре — монополист и обязан защищать все тарифы в тарифном комитете.

"Плата за "ОДН за сточные воды" вводится только в том случае, если в доме имеется подвал, где имеются сливные трапы, или, скажем, гараж, который моется, а вода идет в канализацию. Не исключаю, что канализование стоков со двора у них идет в общегородскую канализацию. Но чисто юридически, только если двор в собственности жителей "Водоканал" имеет право взимать с них плату за канализование сточных вод", — разъяснил Качкаев.

Депутат пообещал уточнить этот вопрос в понедельник, 2 июля, сразу по окончанию региональной недели и возвращению в Москву.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в платежки жителей Кунгура была добавлена строка "ОДН за сточные воды". Ежемесячная плата составляет 7 рублей на человека и будет взиматься зимой и летом. Как пояснили в "Водоканале" города, жители фактически оплачивают дождевую воду, которая падает с неба и по водостоком стекает в землю.