Фото: avito.ru
Коттедж площадью 263 квадратных метра продают в барнаульском поселке Авиатор за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
На первом этаже – теплые полы. Здесь расположены гостиная, большая кухня и санузел. На втором этаже – четыре комнаты и санузел. Имеется возможность сделать третий уровень. Также в доме имеется цокольный этаж.
Гараж с автоматическими воротами вмещает три-четыре автомобиля. Из гаража имеется вход в погреб.
На участке площадью 12 соток имеется огромная крытая беседка с мангалом и плитой для казана. Есть большая баня площадью около 100 квадратных метров.
Комментарии