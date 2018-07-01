Фото: uvelka74.ru
Жители Алтайского края проснулись в воскресенье, 1 июля, в условиях выросших тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, на сколько увеличится "такса" на электроэнергию. С сегодняшнего дня ситуация будет такой:
Также для жителей региона увеличатся тарифы на природный газ:
А вот сжиженный газ не подорожает.
Что касается тарифов на холодное и горячее теплоснабжение, а также на теплоснабжение и водоотведение, то в городах и районах Алтайского края изменения будут разными.
С тем, как изменятся тарифы на эти ресурсы в крупнейших населенных пунктах края вы можете ознакомиться по ссылкам:
- Барнаул;
- Бийск;
- Рубцовск;
- Белокуриха;
- Новоалтайск;
- ЗАТО Сибирский;
- Славгород и Яровое;
- Алейск;
- Заринск;
- Камень-на-Оби.
Комментарии