Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла Аргентину со счетом 4:3.
В первом тайме у французов отличился Антуан Гризманн, открывший счет с пенальти, и Анхель Ди Мария, который сравнял счет.
После перерыва аргентинцы вышли вперед после удара Габриэля Меркадо. Затем французы забили три мяча: сначала Бенжамен Павар сравнял счет, а потом Кильян Мбаппе оформил дубль.
В добавленное время Серхио Агуэро забил в ворота французов третий мяч, который и установил окончательный счет.
В 1/4 финала Франция сыграет в пятницу, 6 июля, с победителем встречи Уругвай — Португалия.
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