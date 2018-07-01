Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Уругвайцы пробились в четвертьфинал турнира, где им предстоит встретиться со сборной Франции, выбившей с ЧМ аргентинцев.
Стоит отметить, что болельщики ждали встречу этих команд в четвертьфинале турнира, которая стала бы очередным противостоянием одних из лучших футболистов современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако команды Аргентины и Португалии в первый же день плей-офф остались за бортом чемпионата мира по футболу в России.
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