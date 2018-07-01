"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

В России с 1 июля вступили в силу антитеррористические поправки, известные как "пакет Яровой", они касаются операторов связи и интернет-провайдеров и обязывают их хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото и видеоматериалы, сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал "пакет Яровой" два года назад. Изначально поправки должны были вступить с 1 июля в полную силу, однако затем для мобильных операторов сделали послабления. В апреле кабинет министров утвердил порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля они должны не удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода. С 1 октября интернет-трафик должен будет храниться 30 суток, а в последующие пять лет соответствующие емкости должны наращиваться на 15% ежегодно.
Электронные сообщения в полном объеме нужно будет хранить в течение шести месяцев.
Изначально затраты на реализацию "пакета Яровой" операторы оценивали в несколько триллионов рублей и предупреждали, что это вызовет рост тарифов. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считал, что рост составит до 90%. В связи с этим РСПП настаивал на существенном сокращении сроков и объемов подлежащей хранению информации.
По мнению экспертов, также следовало исключить из подлежащего хранению трафик услуг передачи данных, которые оказываются корпоративным пользователям, а также трафик сетей связи специального назначения, замыкающийся внутри таких сетей.
Благодаря апрельскому решению правительства предполагаемые затраты снизились до десятков миллиардов рублей.
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