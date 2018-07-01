Оползень произошел на новой набережной в Барнауле

В субботу, 30 июня, после дождей на новой набережной в Барнауле случился небольшой оползень горы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Кроме того, как отмечается в сообществе, после дождей на набережной скапливается вода, образуя большие лужи. Барнаульцы называют их "искусственными водоемами" у реки.
"Ну ничего страшного, все поправят, деньги есть", — отмечают в паблике горожане. Стоит отметить, что в набережную "зарыто" уже огромное количество денег.
Нагорный парк в Барнауле иначе как многострадальным и не назвать. Второй год чинят трещины на террасах, которые периодически все равно там появляются.
Также по разным причинам вздувается плитка на тротуарах, которую приходится перекладывать. Впрочем, в некоторых местах плитка проваливается, что опять же не лучше.
Неделю назад парк и набережная пострадали от урагана.
Как сообщалось несколькими днями ранее, в Нагорном парке начался третий этап благоустройства стоимостью 40 млн рублей.
"А что ждали, когда количество выделенных денег и фактически потраченных как минимум в два раза отличается. Да и дизайнеры — это не строители. Во многих городах набережные сделаны капитально — много бетона и гранита, а у нас — асфальт, плитка, резина и трава", — подметил один из членов сообщества.
Комментарии
Ничего, пару миллионов из бюджета города и всё отремонтируют
Таких кошмарных оползневых процессов, как в Барнауле, не бывает больше нигде: от Урала до самого тихоокеанского побережья. Только наш город методично сползает в реку. Барнаульская оползневая зона растягивается на 42 километра. Здесь около трех тысяч частных домов, несколько крупных промышленных предприятий, парк, санаторий... Вопреки представлениям обывателей, оползни не зависят от Оби. Конечно, в большое половодье, берег вымывается. Но в основном, считают ученые, оползни возникают по другим причинам.
Город повышенной влажности
- В Барнауле очень много помоек. Это беда. - Говорит начальник оползневой станции Игорь Шевченко. - Если пройдете по берегу Оби весной, когда снег сойдет, ужаснетесь. У нас на практике был один паренек, на эколога учился, так у него глаза квадратные были, когда он так прогулялся. Весь мусор везут к Оби, причем не очень далеко от города. Там, где есть выезд к берегу, туда и сваливают. На улице Промышленной валили-валили мусор, он намок и в прошлом году сошел. До самой середины канала (протока там есть) улетел. Это только одна помойка, а сколько их еще! Естественно, склон в этом месте обнажился, дерн нарушился, теперь дождями вымывается и может еще обвалиться...
Зимой в оползневой зоне из-под земли бьют родники. Причем там, где их никогда не было, за заводами. Это - утечки из коммуникационных систем. Любые грунтовые воды, будь они даже очень глубоко под землей, стремятся в Обь. Не важно, где произошла утечка, на Космонавтов или в центре города, вода все равно побежит к реке.
Обилие воды в земле - идеальное условие для оползня. Грунт намокает, наращивает массу и просаживается, а внизу оказывается водоупорный глиняный слой, по которому оползень и соскальзывает.
Никто и никогда не считал, сколько миллионов литров просачивается из коммуникаций. Просто всем известно, что водопроводы у нас ржавые и никуда не годные. Многие давно превратились в решето: ремонтировать их бесполезно. Года три назад возникла проблема с бассейном на бывшей ВДНХ. Городские власти хотели его оставить, а две верхних т
Идёт явный распил народного бабла под названием "кладбищенская горка"
Что и назначенный губер это не замечает ???
Укрепление склонов? Не, не слышали... Водостоки? Не, не знаем... Денег надо? Дааааа....