В Сети появилось видео, главным "героем" которого стала некая Света, которая проявила полнейшую невозмутимость после того, как устроила ДТП на перекрестке, сообщает "Пятый канал".
На кадрах видно, как Света за рулем автомобиля игнорирует красный сигнал светофора и пытается проскочить перекресток, но неудачно. Не спасают нецензурные слова и сдавленные крики пассажира, который заранее начал предупреждать о том, что необходимо остановиться. Однако Света невозмутимо продолжила движение.
Протаранив и перевернув машину, в салоне которой находилось несколько человек, Света невозмутимо произносит эпическую фразу.
"Я не видела", — спокойно сказала женщина, выждав паузу.
Комментарии
Фраза этой светы похожа на робота. СР! УВЧ!