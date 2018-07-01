Референдум о повышении пенсионного возраста предлагает КПРФ

КПРФ требует провести всероссийский референдум об изменении пенсионного законодательства. Заявку на его проведение московский горком КПРФ подал в ЦИК РФ и Мосгоризбирком, сообщает РБК.
Впрочем, коммунисты понимают, что идея провести референдум нереализуема. Однако все равно именно эта тема станет основной для них перед грядущими осенними выборами губернаторов и законодательных собраний регионов, пояснил изданию источник в партии.
Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже выступил на V пленуме ЦК КПРФ 30 июня с критикой новой пенсионной реформы.
Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников также отметил, что партия до последнего не верила в то, что законопроект будет одобрен. Но это произошло и потому КПРФ не может остаться в стороне. А это значит, что тема повышения пенсионного возраста действительно станет центральной на грядущих выборов, заявил Мельников.
В июне законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин был внесен в Госдуму. Документ депутаты рассмотрят осенью.
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