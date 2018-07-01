Воскресенье, 1 Июль, 14:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,76
€ 72,99
397761
85°
Обь
469см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

"Самая красивая болельщица" дала напутствие игрокам сборной России

, ИА "Амител"
Ранее сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией

Болельщица сборной России Наталья Немчинова, которую в СМИ назвали "самой красивой болельщицей чемпионата мира по футболу", записала видео в котором дала напутствие сборной России перед матчем с Испанией, который пройдет 1 июля, пишет "Championat.com".

"Дорогие наши ребята, вы уже для нас герои. Вы сделали невозможное, подарили нам праздник. От лица всех болельщиков хочу пожелать вам удачи. Надеюсь, вы проанализировали все ошибки. Надеюсь, что будете самыми сильными и покажете всему миру, что вы русские и вы сила. Желаю только победы и посылаю вам всю свою любовь и красоту", — сказала Немчинова.

Ранее сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.07.2018 11:12
- гость -

Реально ВСЕ русские?

0  0
1.07.2018 12:07
- гость -

Наталье Немчиновой 28 лет. Широко известна стала девушка после того, как сказали что она является самой красивой болельщицей на Чемпионате мира по футболу 2018.

Ранее девушка снималась в фильмах для взрослых.

Так же она там брала себе псевдонимы это Даника, Наталья Андреевна, Аманда и другие.

0  0
1.07.2018 12:48
Дима

Ну раз порнозвезда нам пожелала победы, то теперь точно выйграем!

P.S. Лена Беркова, может, тоже чё скажет?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:49
Движение автобусов изменится в Барнауле из-за строительства "ливневки" 0
13:09
Женщину, которую сбил экс-полицейский, отказывались лечить из-за ЧМ-2018 0
12:49
Ливень в Барнауле превратил дороги в реки, в которых все смешалось 0
12:18
Кот-болельщик научился кричать "гол" и стал звездой Instagram 0
11:44
Названы продукты, способные вызвать рак 0
11:18
СМИ назвали причину опасений ЕС и США в преддверии встречи Путина и Трампа 0
10:50
"Самая красивая болельщица" дала напутствие игрокам сборной России 3
10:21
Референдум о повышении пенсионного возраста предлагает КПРФ 2
09:40
"Я не видела": невозмутимая Света устроила ДТП и стала звездой Сети 4
09:01
Оползень произошел на новой набережной в Барнауле 9
08:46
"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля 0
08:27
Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет с французами в четвертьфинале 0
07:45
Эпоха большой нелюбви: история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза 4
07:26
Дом с теплыми полами и огромной беседкой продают в Барнаул за 17 млн руб. 0
07:03
ЖКХ, перерыв на обед, налоги: какие изменения в законе вступят в силу 1 июля 0
06:44
Ожидание и реальность: выпускные платья, заказанные в интернете 0
06:23
Грозы и аномальная жара продолжат властвовать в Алтайском крае 1 июля 1
06:01
Жители Алтайского края проснулись с подскочившими тарифами ЖКХ 0
23:04
Сборная Франции обыграла Аргентину на ЧМ и прошла в четвертьфинал 3
22:14
Депутат Госдумы пообещал разобраться с "платой за дождь" в Кунгуре 1
21:06
"Игра на выживание": "мост" через Пивоварку появился в Барнауле 2
20:44
"Водоканал" в Кунгуре проверят после введения "платы за дождь" 0
19:51
Политологи объяснили колебания рейтингов власти 3
19:19
Пьяного экс-полицейского, протаранившего людей, решили не арестовывать 7
18:37
От +13 до +31: погода в Алтайском крае на 1 июля 0
18:20
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией 0
17:29
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции 5
17:03
Ливень затопил квартиры в доме, с которого неделю назад ураган снес крышу 1
16:37
Чубайс: прекращение роста тарифов на электроэнергию приведет к разрушению 17
16:06
Пассажирский автобус застрял в огромной луже в Барнауле 1
15:30
Покупатели устроили драку из-за акции в "Ашане" 4
15:14
Липецкий губернатор открестился от скандального сообщения про немцев на ЧМ 2
14:42
Пенсионер связал футбольные сувениры и раздал иностранным болельщикам 1
14:03
Более 1600 алтайских семей получили выплаты за рождение первого ребенка 0
13:44
Эксперты: новый пенсионный возраст не повлияет на продолжительность жизни 7
13:26
Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом 5
12:38
Пентагон предупредил об угрозе космической войны с Россией и Китаем 0
12:04
Дело за клубничку завели на уже бывшего полпреда хабаровского губернатора 8
11:46
Штрафы для женщин появились в КНДР за антисоциалистическое поведение 7
11:05
Плата за дождь появилась в России 25
10:37
Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57 4
10:08
Родители барнаульских учеников записали клип к их школьному выпускному 11
09:20
Медведев предложил компенсировать часть трат иностранных туристов 39
09:01
Водитель в Барнауле снес столб со знаком "Дети" 5
08:51
Путин и его администрация перешли на карты "Мир" 1
08:32
Налоговая служба опровергла слухи о "тотальном контроле" банковских счетов 0
08:02
Железный Майк: смотрим подборку всех нокаутов легендарного Тайсона 2
07:47
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 30 июня и 1 июля 0
07:25
Почему подорожает газ и сколько придется платить за "голубое топливо" 2
07:03
Квартиру с дубовым паркетом и джакузи продают в Барнауле за 7,5 млн рублей 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.