"Самая красивая болельщица" дала напутствие игрокам сборной России

Болельщица сборной России Наталья Немчинова, которую в СМИ назвали "самой красивой болельщицей чемпионата мира по футболу", записала видео в котором дала напутствие сборной России перед матчем с Испанией, который пройдет 1 июля, пишет "Championat.com".
"Дорогие наши ребята, вы уже для нас герои. Вы сделали невозможное, подарили нам праздник. От лица всех болельщиков хочу пожелать вам удачи. Надеюсь, вы проанализировали все ошибки. Надеюсь, что будете самыми сильными и покажете всему миру, что вы русские и вы сила. Желаю только победы и посылаю вам всю свою любовь и красоту", — сказала Немчинова.
Ранее сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией.
Комментарии
Реально ВСЕ русские?
Наталье Немчиновой 28 лет. Широко известна стала девушка после того, как сказали что она является самой красивой болельщицей на Чемпионате мира по футболу 2018.
Ранее девушка снималась в фильмах для взрослых.
Так же она там брала себе псевдонимы это Даника, Наталья Андреевна, Аманда и другие.
Ну раз порнозвезда нам пожелала победы, то теперь точно выйграем!
P.S. Лена Беркова, может, тоже чё скажет?