Фото: Сергей Кириченко/vk.com/barneos22
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует в условиях жаркой погоды, гроз и града.
2 июля в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с аномальной жарой и высокой пожароопасностью.
"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град, в утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе синоптиков на понедельник. Дневные температуры в крае составят +25...+30 градус.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 12-17 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 метров в секунду.
В Барнауле временами дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Днем в краевой столице будет +25...+27 градусов.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров.
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Почему 85 градусов температура?