Британское издание The Independent назвало причину существующих в Европе и США опасений в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в Хельсинки 16 июля, RT.
"С каких пор военное противостояние (Сирия), нерешённые региональные конфликты (Украина) и споры (недоказанные утверждения о российской помощи Трампу) стали предпочтительнее личной встречи, которая может ослабить напряженность между Востоком и Западом?" - пишет автор статьи.
По ее мнению, в том случае, если двум лидерам удастся договориться, в США и некоторых европейских государствах лишатся политически удобного образа "извечного врага" в лице России.
Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве писала, что в Великобритании обеспокоены возможностью встречи Путина и Трампа.
По данным источника издания, если встреча состоится до саммита НАТО, она может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям альянса.
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