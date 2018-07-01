Прошедший в Барнауле 30 июня ливень затопил множество дорог. Фотографии и видео появившихся луж, которые превратили городские магистрали в реки, появились в соцсетях. Наш читатель Денис Козырев прислал свое видео в рубрику "Мобильный репортер".
Дорога после ливня в Барнауле, перекресток улиц Петра Сухова и Глушкова. "Вот во что превратились дороги после дождичка. Сплошные реки", — комментирует сам автор видео.
Как сообщают в паблике "Инцидент Барнаул", автомобилям пришлось поплавать также по проспекту Комсомольскому. Но это был любительский заплыв, по сравнению с тем, что происходило на улице Попова, где некоторые автомобили не выдерживали и останавливались на середине дистанции.
Напомним, на Попова перед Павловским трактом в огромной луже заглох и автобус №60, салон которого заполнился водой на несколько сантиметров.
"Река "Ленинка" тоже вышла из берегов", — шутят в паблике, говоря о том, что творилось на главном проспекте города — проспекте Ленина.
Как сообщают в интернет-сообществе "Барнаул22", в результате потопа было перекрыто движение по направлению Попова-Павловский тракт со стороны Энтузиастов. После 15-минутного ливня в Барнауле ушли под воду не только улица Попова, но и Антона Петрова, где, судя по опубликованным видео, воды было по колено прохожим. Участок можно было объехать, сделав немалый крюк.
Кроме того, затопило парковку у ТРЦ "Арена", был затруднен проезд по улице Кавалерийской, где проезжая часть превратилась в одну большую лужу. Не справлялись с водой ливневые канализации и на улице Сиреневой, где плавали автомобили вместе с пешеходами.
Положительные отзывы горожан получило только затрудненное движение возле ТРЦ "Европа" — данный участок известен частыми ДТП, в результате которых за несколько лет немалое количество барнаульцев погибли и были покалечены.
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