Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 133,5 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в элитном кирпичном доме. "В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле лофт от архитектора Эко-отеля "Алтика". При ремонте квартиры использовались материалы от ведущих мировых брендов", — подчеркивает автор объявления.
В квартире имеется две лоджии, камин, большая гардеробная, просторная ванная комната, сауна.
В зале установлен стеклянный витраж в зале с видом на зимний сад.
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