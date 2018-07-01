Эксперты назвали наиболее опасные продукты, способные вызывать рак, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский журнал Which, специализирующийся на проверке качества потребительских товаров и услуг
Как отмечается, продуктом питания, увеличивающим риск возникновения рака кишечника и желудка, является красное переработанное мясо. Производители пытаются продлить срок хранения и изменить его вкусовые качества с помощью нитратов и нитритов, которые являются канцерогенами.
ВОЗ напоминает, что даже 50 граммов переработанного мяса в день (около двух ломтиков бекона) увеличивают риск развития рака кишечника на 18%.
Также речь идет о колбасе, ветчине, беконе, мясных полуфабрикатах, жареных котлетах и не только.
Другим фактором, влияющим на возникновение злокачественных опухолей, является потребление сахара. Несмотря на то что ученые не установили прямой связи между сладостями и онкологией, частое поедание продуктов с повышенным содержанием сахара приводит к появлению избыточного веса, который, в свою очередь, увеличивает риск развития рака.
Далее следуют пестициды, пищевые добавки и искусственные подсластители. Впрочем, авторы статьи указывают на то, что, несмотря на множество попыток доказать канцерогенность пестицидов, подсластителей и пищевых добавок, доказательств этому нет.
К развитию опухолей приводят также курение и алкоголь. Специалисты призывают совсем отказаться от их употребления.
Для снижения вероятности заболевания раком эксперты рекомендуют употреблять так называемые суперфуды: зеленый чай, куркуму, гранаты, жирную рыбу, чернику, овощи и фрукты.
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