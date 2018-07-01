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Женщину, которую сбил экс-полицейский, отказывались лечить из-за ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Негласный приказ - до окончания чемпионата не возить больных жителей области в Екатеринбург

Фото: кадр из видео

В Свердловской области 21-летней Анастасии Исуповой, больше всех пострадавшей при наезде внедорожника с пьяным водителем на толпу, несколько дней не хотели ставить диагноз из-за негласного приказа "не распугивать" больными россиянами иностранцев в городах проведения чемпионата мира по футболу, сообщает URA.RU

Мужу пострадавшей Алексею объяснили, что для диагноза ей необходимо пройти компьютерную томографию. Для этого надо ехать в Екатеринбург, однако это возможно лишь после окончания игр чемпионата мира. Якобы существует негласный приказ до окончания чемпионата не возить больных жителей области в Екатеринбург.

В итоге, как сообщается, Алексей забрал жену из больницы и, не смотря на ее состояние, сам повез в Екатеринбург, поскольку больше вариантов не было.

Женщину сбил пьяный экс-полицейский 24 июня, а врач, как сообщает Алексей, к ней первый раз подошел 26 июня. "Она лежит, не может вставать, ее все время рвет", — рассказал мужчина.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля "Тойота Лендкрузер" протаранил толпу молодых людей. Выяснилось, что им оказался бывший полицейский, уволенный за пьянство. Кроме того, он лишен прав. 

Несмотря на то, что от действий бывшего полицейского серьезно пострадали два человека и еще трое получили травмы менее значительные, местный суд отказался арестовать мужчину. Однако со второй попытки областной СКР "продавил" свое требование и местным судьям не оставалась ничего кроме, как согласиться с доводами следствия — обвиняемого арестовали на срок до 25 августа 2018 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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