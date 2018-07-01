Движение автобусов изменится в Барнауле из-за строительства "ливневки"

В Барнауле в связи с началом следующего этапа работ по строительству сети ливневой канализации в историческом центре города с 20.00 30 июня до 20.00 1 августа будет организовано перекрытие ул.Пушкина от дома №48 до пр‑кта Социалистического и ул.Гоголя от дома №46а до пр‑кта Социалистического, сообщается на официальном сайте города.
По информации Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, на время проведения строительных работ движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
Движение автобусного маршрута №20 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина; в обратном направлении –без изменений.
Движение автобусного маршрута №55 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская –пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее –по маршруту; в обратном направлении – без изменений.
Движение автобусного маршрута №60 будет организовано по следующей схеме: ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту; в прямом направлении – без изменений.
Движение автобусного маршрута №47 будет организовано по следующей схеме: Речной вокзал – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту, в прямом направлении – без изменений.
Движение автобусных маршрутов №109, 109оп будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.
Движение автобусного маршрута №40 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении – без изменений.
"Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны при проезде указанных участков и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда", — говорится в сообщении администрации города.
Напомним, в этом году будет проложено 800 метров водостоков ливневой канализации на улицах Гоголя, Пушкина, Ползунова, сток от которых будет направлен на новые очистные сооружения на улице Чехова.
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