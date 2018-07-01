Медведев поздравил с юбилеем одного из создателей "Ну, погоди!"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского с 80-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
"В нашей стране Вас любят миллионы детей и взрослых. Ведь Вы — автор множества замечательных мультфильмов, юмористических рассказов и серьёзных произведений для взрослых", — говорится в послании.
Медведев отметил, что на мультфильмах, созданных при участии Курляндского, выросло не одно поколение зрителей.
Александра Курляндский — российский сценарист, один из создателей мультипликационных сериалов "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая".
Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" до конца года намерен сделать короткометражный фильм о попугае Кеше с участием актера Геннадия Хазанова.
Комментарии