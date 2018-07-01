Сигареты в России подорожают с 1 июля

С 1 июля 2018 года в России повышаются на 10% акцизы на сигареты и папиросы. До этого повышение акцизов проводилось 1 января 2017 года: с 2520 до 2772 рублей за килограмм табака.
В следующий раз акцизы вырастут через полгода: с 1 января 2019 года на нынешнюю ставку накинут еще 10%.
Сейчас стоимость пачки сигарет в России разнится в диапазоне от 80 до 200 рублей за пачку. Но если брать среднюю цену, то после повышения акциза цена перевалит за символический психологический барьер — с 93 рублей перешагнет отметку в 100 рублей.
Ранее Минздрав предложил правительству ежегодно повышать налоги на сигареты на 20%. На взгляд экспертов ведомства, это поспособствует снижению потребления табака.
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