Электронные паспорта автомобилей начали действовать в России с 1 июля

В России с 1 июля стартовало оформление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Пока система будет работать в тестовом режиме, сообщили в АО "Электронный паспорт".
"Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств, другие позднее", — говорится на сайте компании.
Отмечается, что на данный момент оформлено два электронных паспорта.
Сейчас система запущена в тестовом режиме, полный переход на электронный ПТС запланирован на 1 ноября 2019 года. Для удобства автовладельцев участники системы будут включаться в процесс постепенно, без резких "одномоментных преобразований".
Как сообщалось ранее, в России планируют ввести единую электронную базу одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Электронный документ автомобиля будут оформлять на заводе. В нем сохранят всю техническую информацию о машине. В частности, о пройденных испытаниях на безопасность.
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